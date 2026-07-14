-Vídeo: Imagem de Nossa Senhora (1.3432745)\nA imagem de Nossa Senhora Aparecida foi destruída por um incêndio na noite desta segunda-feira (13), na entrada de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que provocou o fogo. A Polícia Civil investiga o caso (confira vídeo acima).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia consumido completamente a estrutura, e a imagem estava totalmente destruída. O monumento, considerado um patrimônio histórico do município, ficava na entrada de Nerópolis e era um dos símbolos da cidade.\nMais de 50 bezerros morrem queimados após caminhão pegar fogo na GO-112\nAvião pega fogo após cair em propriedade rural, em Nerópolis\nCarros da Secretaria de Trânsito pegam fogo em pátio de Goiânia