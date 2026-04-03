Wemerson Fideles comprou água e biscoitos no estabelecimento (Arquivo pessoal/Fracinete Fideles)\nA mãe de Wemerson Fideles da Silva, de 30 anos, jovem que desapareceu após sair para ir à casa de uma amiga em Goiânia, disse que o filho foi visto um dia depois do desaparecimento em um mercado no Residencial Buena Vista. Segundo Francinete Fideles da Silva, de 47 anos, a família tem esperança de que Wemerson volte para casa após mais de 10 dias desaparecido.\nNo último sábado (28), Wemerson, que trabalha como açougueiro, saiu para ir à casa de uma amiga e, desde então, não voltou para casa. De acordo com Francinete, o filho nunca chegou à casa dessa amiga.\nEla conta que, no domingo, o Wemerson foi filmado por câmeras de segurança em um mercado e em um terminal de ônibus em Campinas. No mercado, por volta das 10h, funcionárias relataram que ele comprou uma garrafa de água, um biscoito e pediu informações sobre o horário em que o ônibus passaria.