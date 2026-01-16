Parte frontal do ônibus que transportava a delegação do Águia de Marabá ficou destruída (Gustavo Sousa/Águia de Marabá)\nImagens divulgadas nesta sexta-feira (16) mostram a gravidade do acidente que atingiu o ônibus que transportava a delegação do Águia de Marabá, clube paraense, na BR-153, no sul do Tocantins. Um vídeo divulgado junto à reportagem mostra outros ângulos dos danos no ônibus envolvido no acidente na BR-153.\nAs fotografias revelam a parte frontal do veículo destruída, além de danos na lateral e nas janelas, após a colisão com um caminhão estacionado às margens da rodovia, no trecho entre Santa Rita do Tocantins e Crixás do Tocantins. O impacto comprometeu principalmente a cabine do ônibus.\nO acidente resultou na morte do preparador físico Hecton Alves Lima, de 33 anos, integrante da comissão técnica do clube. O técnico Ronan Tyezer Rodrigues, de 44 anos, e três atletas ficaram feridos e receberam atendimento médico, conforme informações oficiais já divulgadas.