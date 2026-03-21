-Veja momentos antes do desparecimento de mecânico em fazenda (1.3389025)\nAs buscas pelo mecânico Adenir Rodrigues da Conceição chegaram ao oitavo dia neste sábado (21). Imagens de câmera de segurança divulgadas pela fazenda em que Adenir prestava serviços mostram momentos antes de seu desaparecimento, ocorrido no último dia 14.\nNas imagens, ele aparece realizando uma revisão na plataforma de uma colheitadeira, em preparação para o início da colheita.\nSegundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil de Talismã, João Carlos Lopes, Adenir desapareceu após um desentendimento ocorrido dias antes com um irmão.\nApós a situação, ele foi trabalhar no local, mas, ao ver o patrão em uma ligação, teria deixado a fazenda. “Ele teria surtado, imaginando que a ligação era para o irmão”, explicou João Carlos.