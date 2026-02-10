Câmeras internas de uma chácara em São Miguel do Tocantins, na região conhecida como Bico do Papagaio, no extremo norte do estado, registraram a invasão de criminosos durante a madrugada de domingo (8), momento em que um homem morreu baleado e outro conseguiu escapar enquanto os suspeitos fugiam com pertences das vítimas.\nO hóspede morto foi identificado como Raniery da Silva Carvalho, de 42 anos, que estava hospedado com familiares na propriedade às margens do Rio Tocantins. Raniery recebeu pelo menos cinco disparos de arma de fogo no quarto onde dormia. A polícia encontrou cápsulas de munição compatíveis com pistolas no local da ocorrência.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Homem de 42 anos morre após assalto em chácara em São Miguel do Tocantins\nO vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra homens com as cabeças cobertas por panos acessando a chácara por volta das 4h da manhã. Alguns caminham silenciosamente para dentro da casa antes da sequência de tiros, enquanto outros correm para fora pouco depois.