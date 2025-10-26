-Pista clandestina (1.3328495)\nA cocaína apreendida por forças de segurança em Arraias, no sudeste do Tocantins, chegou ao estado de avião, por meio de uma pista clandestina. O local fica em uma fazenda da região e a situação gerou um alerta das autoridades sobre movimentações suspeitas em propriedades.\nA Polícia Militar (PM) divulgou pelas redes sociais filmagens da pista onde a aeronave de pequeno porte pousou ilegalmente, na tarde de quinta-feira (23). A Polícia Federal informou que o avião foi interceptado, mas ainda não divulgou a quantidade de droga que havia em seu interior.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Operação intercepta avião com drogas em Arraias; cinco suspeitos de tráfico são presos\nApós o pouso, suspeitos estavam carregando duas caminhonetes com os pacotes ilegais quando as equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/TO) e da PF fizeram a abordagem.