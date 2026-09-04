Impasses atrapalham o andamento de projetos que preveem soluções para os alagamentos na marginal Botafogo, em Goiânia, durante o período de chuvas. Prometidas como as primeiras intervenções, a construção de uma bacia de contenção no córrego homônimo próximo à 2ª Radial e a instalação de totens de segurança com cancelas na extensão da via para evitar a entrada de veículos quando o córrego transbordar seguem paradas neste início do período de intensificação das chuvas. A situação mais crítica é a da bacia, que a prefeitura já admite deixar para 2027.\nO jornal mostrou no dia 23 de agosto que as obras da bacia enfrentam dois entraves, um relacionado ao custo, uma vez que o único consórcio que demonstrou interesse em assumir o serviço ofereceu um valor 20% acima do estimado pela prefeitura, e outro à falta de licença ambiental para execução do projeto.