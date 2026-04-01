Os contribuintes que vão declarar o Imposto de Renda 2026 (IR) devem ficar atentos aos documentos necessários, às despesas que podem ser deduzidas e às novas exigências para recibos de serviços de saúde. Embora as regras tenham poucas mudanças em relação ao ano passado, é importante reunir comprovantes e conferir as informações para evitar problemas e não cair na malha fina.\nSegundo o auditor fiscal da Receita Federal, Jorge Martins, em entrevista ao DAQUI, houve poucas alterações nas regras neste ano, mas algumas mudanças e orientações merecem atenção dos contribuintes. E lembre-se: o prazo para enviar a declaração termina em 29 de maio.\nCritérios\nDe acordo com o auditor, o Imposto de Renda deste ano segue, em grande parte, os mesmos critérios do ano anterior, mas houve melhorias na declaração pré-preenchida, que agora traz mais informações automaticamente, como dados de previdência privada, investimentos e outros rendimentos.