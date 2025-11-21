O clima de tensão que marca a reta final das negociações da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climáticas (COP30), em Belém, ganhou contorno mais dramático após um incêndio interromper abruptamente o penúltimo dia da cúpula, na tarde desta quinta-feira (20). As chamas destruíram o pavilhão da Comunidade da África Oriental na Blue Zone (área restrita da Organização das Nações Unidas) e pelo menos 21 pessoas precisaram de atendimento médico, a maioria por conta da inalação de fumaça. Ninguém ficou ferido por queimadura.\nO incidente começou logo após as 14h e causou correria. Vídeos que circulam nas redes mostram que o fogo, iniciado próximo ao chão, se espalhou em segundos e alcançou o teto, abrindo um buraco na tenda. Agentes de segurança da ONU e brigadistas se mobilizaram e controlaram a situação rapidamente.