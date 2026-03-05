-Vídeo do incêndio (1.3382056)\nUm incêndio de grandes proporções destruiu um galpão e um caminhão na noite desta quarta-feira (4), no Bairro Ipiranga, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), foram necessários mais de 5 mil litros de água para conter as chamas. Ninguém ficou ferido.\nOs bombeiros foram acionados por volta das 22h40 para a Rua Santo Inácio, quase esquina com a Avenida Castelo Branco, onde o fogo se concentrava. Imagens divulgadas pela TV Anhanguera mostram uma fumaça preta e chamas altas no local (veja no vídeo acima).\nPonte entre Divinópolis e Monte Santo é incendiada: 'Isso não é protesto, é vandalismo!', diz prefeita\nBíblia é encontrada intacta após incêndio em caminhão: "Sobrou a Palavra de Deus", diz proprietária\nIncêndio atinge caminhões da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia