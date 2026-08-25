-Incêndio na chapada (1.3448518)\nUm incêndio no Córrego Bonito, na Chapada dos Veadeiros, destruiu mais de 1,2 mil hectares de chapada, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar. Os bombeiros combateram as chamas e conseguiram conter o incêndio rapidamente.\nImagens registradas pelo repórter Igor Rosa, da TV Anhanguera, mostram as chamas se alastrando pela região com muita fumaça. O vídeo também mostra os militares combatendo o incêndio.\nEm entrevista à TV Anhanguera, Aramis Moreira da Silva, que é morador da região, disse que está com medo do fogo. "Uma fumaça que vem deste mundo aí, de um fogueréu que o vento chama de lá para cá. Tenho medo de que atinja a minha casa", afirma.\nNa tarde desta segunda-feira (24), os bombeiros também tiveram que apagar as chamas de um lixão em Colinas do Sul. Em entrevista à TV Anhanguera, os bombeiros informaram que a área é a mais afetada da Chapada dos Veadeiros.