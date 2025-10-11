As operações de combate aos incêndios criminosos em Goiás resultaram na prisão em flagrante de 15 pessoas, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Neste ano, cerca de 870 mil hectares foram destruídos pelo fogo, superando os 700 mil hectares registrados em 2024. A maior queimada ocorre na Chapada dos Veadeiros, onde pelo menos 30 proprietários de imóveis rurais já foram ou estão sendo notificados para que respondam pelos incêndios que castigaram a região. As multas ambientais devem chegar a R$ 50 milhões.\nO levantamento das 30 propriedades rurais foi feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) nas últimas semanas, com auxílio de imagens de satélite. Em um dos casos investigados, o dono de um imóvel rural deverá responder por um incêndio que consumiu cerca de 30 mil hectares.