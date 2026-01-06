Com o manejo integrado do fogo há redução do combustível florestal, manejo da paisagem e preservação dos ecossistemas dependentes do fogo (Walker Ribeiro/Governo do Tocantins)\nAs áreas atingidas por incêndios nas Unidades de Conservação do Tocantins caíram 30,98% em 2025 em comparação com o ano anterior, segundo o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). O resultado é atribuído ao reforço nas ações de prevenção e combate ao fogo nas nove UCs estaduais, que somam 2,3 milhões de hectares.\nEm 2024, as queimadas atingiram 174.544 hectares, o que representa 7,45% da área total. O ano atual teve queda de 54.068 hectares na extensão afetada e o percentual caiu para 5,14%. A plataforma de monitoramento Programa Brasil Mais, da Polícia Federal (PF), forneceu os dados.\nSegundo divulgado pelo órgão, os avanços de 2025 decorrem da execução de um plano de ação do Governo do Estado com estratégias integradas de prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais no Tocantins e nas Unidades de Conservação.