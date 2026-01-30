Muito além da beleza, representante Karajá leva identidade, conhecimento e esporte ao Miss Brasil Mundo (Raffael Cesar/Reprodução/Instagram de Tainá Marrirú)\nTainá Marrirú Karajá chega ao Miss Brasil Mundo com uma trajetória que combina conhecimento, prática esportiva e compromisso social, rompendo expectativas tradicionais de concursos de beleza e abrindo espaço para narrativas mais profundas e plurais. A jovem de 25 anos representa o Tocantins no certame nacional com foco além da estética.\nNascida na Aldeia Santa Isabel do Morro, na Ilha do Bananal, Tainá reúne origens e experiência que carregam significado para sua cultura e comunidade. Ela cursou Educação Física na Universidade Federal de Mato Grosso e atua como pesquisadora. Sua formação acadêmica se estende ao estudo de práticas corporais que incentivam saúde mental e bem-estar em comunidades tradicionais, com atenção especial à prevenção do suicídio entre jovens indígenas.