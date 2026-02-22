Os indígenas que se opõem ao plano de hidrovias em rios da Amazônia entraram, pela primeira vez, na parte interna da Cargill, em Santarém, no Pará. O ato é uma resposta à ordem judicial de desocupação, com o prazo de 48 horas, concedida a pedido da empresa do ramo do agronegócio.\nOs manifestantes ocupavam a entrada da Cargill desde 22 de janeiro em protesto contra o projeto, assinado pelo presidente Lula (PT), que inclui dragagem nos rios Tapajós, Madeira e Tocantins. Ao longo dos dias, o número de pessoas no ato aumentou e chegou a 1.200, segundo a organização.\nNa noite desta sexta-feira (20), indígenas e representantes de grupos sociais protestaram em frente ao escritório da Cargill na zona sul de São Paulo, em apoio ao ato em Santarém. Eles bloquearam duas vias de acesso ao prédio e pintaram portas com as mãos, simbolizando sangue indígena derramado por grandes empreendimentos na Amazônia.