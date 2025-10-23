Os estudantes inscritos no Enem 2025 já podem verificar os locais onde farão as provas nos próximos dias 9 e 16 de novembro. O Inep, órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável pelo exame, liberou a consulta nesta quinta-feira (23).\nSegundo o Inep, os locais receberão os mais de 4,8 milhões de estudantes inscritos no exame.\nA consulta dos locais de prova deve ser feita na página do participante, no site do Inep. Para isso, o estudante precisa fazer o login com uma conta Gov.br e clicar na aba de "cartão de confirmação" e conferir todos os dados cadastrados, além do local de prova.\nNo dia do exame, o estudante deverá apresentar um documento oficial com foto para acessar o local de prova. Também serão aceitos documentos oficiais com foto na versão digital, como CNH digital (carteira de habilitação) e RG digital.