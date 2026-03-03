-Vídeo - Goiânia anos 90 e 2000 (1.3379970)\nO influencer Junior Santos contou ao DAQUI que a ideia de mostrar lugares de Goiânia nos anos 1990 e 2000 nasceu após uma conversa com um amigo que não mora mais na capital, comentar que sentia saudades. Com mais de um milhão de visualizações, o vídeo está recheado desse resgate de memórias (assista ao vídeo acima).\nUma saudade de Junior são os pedalinhos do Lago das Rosas. Até hoje, esse passeio que reúne famílias, namorados e amigos está presente. O influenciador também comentou sentir saudade de frequentar o Cine Ritz, que segue aberto atualmente ainda na rua 8, no Setor Central.\nEm tom de nostalgia, as imagens contêm fachadas de shoppings, supermercados, colégios e parques, entre outros locais. "Esse vídeo é um abraço para quem cresceu em Goiânia", diz a legenda da postagem.