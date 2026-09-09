-daqui_rincon_policia (1.3454113)\nO influenciador goiano César Rincon foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina nesta quarta-feira (9), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no rancho dele, em Araranguá, no Sul do estado (veja acima o vídeo publicado por ele nas redes sociais). A investigação apura a suspeita de posse irregular de armas. Rincon foi autuado em flagrante, mas responde em liberdade após pagamento R$ 10 mil de fiança.\nApós a operação, Rincon publicou uma nota sobre o cumprimento do mandado. Ele afirmou que os policiais estiveram na residência após uma denúncia e ressaltou que a equipe agiu com respeito e profissionalismo durante a ação.\nHoje pela manhã a Polícia Civil esteve na minha residência para cumprir um mandado judicial expedido após uma denúncia recebida pelas autoridades. Independentemente da procedência ou não do que foi denunciado, a partir do momento em que existe uma ordem judicial, os policiais têm o dever de cumprir e realizar as verificações necessárias”, escreveu (veja a nota completa no final).