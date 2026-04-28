O influenciador Gildazio Sobrinho Santos Cardoso, de 25 anos, conhecido como Mulherzona, foi preso em Goiânia em uma operação da Polícia Civil de Roraima (PCRR) contra um esquema que movimentou cerca de R$ 260 milhões em dois anos com “jogo do tigrinho" (veja o vídeo da prisão acima). Outros sete influenciadores digitais, além de dois empresários e uma esteticista também foram alvos da ação.\nGildazio passou por audiência de custódia e segue preso. O DAQUI entrou em contato com a equipe do influenciador, mas não teve retorno. A reportagem não localizou a defesa dele para que pudesse se posicionar.\nA delegada Lara Soares, da Polícia Civil de Goiás (PCGO), afirmou que a prisão preventiva ocorreu na manhã de segunda-feira (27), em apoio à Operação Mantus, da corporação de Roraima. Soares explicou que o influenciador está envolvido na divulgação de jogos ilegais em ambiente digital.