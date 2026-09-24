Influenciador Bruno Maffei em foto publicada em 2014 (Reprodução/Facebook Bruno Maffei)\nUm influenciador digital suspeito de aplicar golpes na venda de bolsas e artigos de luxo pela internet foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Conforme apurado pelo g1, o mandado de prisão preventiva contra Bruno Donato Maffei havia sido expedido pela Justiça de Goiás.\nO DAQUI não localizou a defesa de Maffei até a última atualização desta reportagem.\nA prisão aconteceu na terça-feira (22), no Centro do Rio. De acordo com as apurações da Polícia Civil, Maffei usava a projeção e a credibilidade de suas redes sociais — onde soma mais de 400 mil seguidores — para negociar os itens de luxo. Os clientes efetuavam os pagamentos solicitados, mas os produtos nunca chegavam ao destino.\nInfluenciadora suspeita de divulgar jogos ilegais e ocultar patrimônio ganha prisão domiciliar