Influenciador Fábio Netto (Fábio Netto/ Instagram/ Reprodução)\nO influenciador digital e empresário Fábio Netto, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, precisou ser internado em um hospital de Palmas, após reações a um medicamento. Segundo a assessoria do influenciador, ele recebeu alta nesta quinta-feira (23).\nA assessoria não informou qual tipo de reação foi provocada pelo medicamento.\nO caso aconteceu nesta quarta-feira (22). A assessoria informou que dias antes de passar mal, o empresário estava realizando tratamento para crise de ansiedade e um dos medicamentos teria provocado uma reação (Veja nota abaixo).\nPelas redes sociais, o influenciador publicou que já está em casa se recuperando. “Hoje eu volto pra casa diferente. Carrego cicatrizes, mas também fé. Aprendi o valor da vida e agradeço a Deus por me permitir continuar.”