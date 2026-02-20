O influenciador Jonatas Rodrigues de Sousa virou réu pela morte da cuidadora Daiane Alves da Silva, de 44 anos. A vítima morreu após ser atropelada em uma faixa de pedestres. A investigação da Polícia Civil apontou que o influenciador estava fazendo manobras de moto em alta velocidade quando atingiu a mulher. O acidente aconteceu em junho de 2025, em Araguaína.\nJonatas foi preso no dia 9 de fevereiro em Cabo Frio (RJ), após mandado de prisão preventiva ser expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína. Ao g1, a defesa afirmou que se manifestará nos autos.\nA denúncia foi feita pelo promotor Daniel José de Oliveira, da 4ª Promotoria de Justiça de Araguaína. Conforme o Ministério Público, o influenciador deve responder por homicídio qualificado e pelos crimes de trânsito por dirigir sem habilitação e por fugir do local do acidente.