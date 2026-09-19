-VÍDEO (1.3458175)\nUma influenciadora denunciou que pagou pacote de viagem para Pirenópolis com uma agência, mas as reservas eram falsas. Um vídeo publicado por Rani Rockert nas redes sociais faz o alerta para que outras pessoas não caiam no golpe da hospedagem (veja acima). Conforme apurado pela TV Anhanguera, o valor do prejuízo foi de R$ 1.900.\nDe acordo com Rani, a hospedagem apareceu por meio de um anúncio patrocinado nas redes sociais. “Apareceu um patrocinado perfeito com todos os requisitos de uma hospedagem. Eles mandam todas as informações, fotos, todas as dúvidas eles respondem sobre a hospedagem. Como eu queria muito a hospedagem e era só dois dias, eu gostei e paguei bem rápido”, contou Rani à TV Anhanguera do Distrito Federal.\nRani informou nas redes sociais que, apesar de ser cuidadosa, por conta do feriado, ela achou que teria poucas vagas e já realizou o pagamento. No entanto, quando chegou ao local, foi informada de que não existia a reserva. “Existia a hospedagem original e lá eles informaram que a minha reserva não existia”, continuou em entrevista à TV Anhanguera do Distrito Federal.