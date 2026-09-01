-vídeo (1.3451193)\nA influenciadora Emilly Lima, de 31 anos, divertiu os internautas ao mostrar três opções de rios, em Anápolis, na região central. A influenciadora contou que os rios Rio João Leite, Rio Barriguda I e II se tornaram uma boa opção para espantar o calorão que tem afetado a cidade nos últimos dias (veja o vídeo acima).\nNo vídeo, a influenciadora divulgou que a entrada nos rios é gratuita. A Prefeitura de Anápolis informou à reportagem que os locais ficam na zona rural e que, para acessá-los, é necessário passar por propriedades privadas, como fazendas, sítios e chácaras. Os acessos aos rios dependem da autorização dos proprietários dos terrenos. Assim, visitantes devem obter permissão dos donos das áreas antes de entrar nos locais.\nCidade em Goiás registra a terceira maior temperatura do Brasil com 41ºC