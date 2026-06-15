Com seu jeito simples, bem-humorado e criativo, a influenciadora Alessandra Araújo tem conquistado cada vez mais seguidores nas redes sociais em todo o país. Ela vive em uma fazenda na zona rural de Aparecida do Rio Negro, na região central do estado, e ficou conhecida como “blogueira raiz” por compartilhar conteúdos que retratam o dia a dia com muito improviso e originalidade (veja vídeo acima).\nNeste sábado (13), Alessandra voltou a chamar atenção na internet ao aparecer com um look inspirado na Seleção Brasileira para celebrar a Copa. O figurino, feito com grãos de milho e folhas secas, surpreendeu pela criatividade e chegou até a receber elogio da atriz e empresária Glória Pires.\nDe acordo com a própria influenciadora, o traje levou dois dias para ser produzido e foi montado apenas com o uso de cola. No vídeo, que faz referência à estreia da Seleção, ela aposta novamente no humor para comentar o visual.