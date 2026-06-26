Elizabeth de Melo, influenciadora investigada por jogos ilegais (Reprodução/Instagram de Elizabeth de Melo)\nA influenciadora Elizabeth de Melo foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta sexta-feira (26), em Gurupi. Ela é suspeita de lavagem de dinheiro e de promover plataformas de apostas ilegais nas redes sociais. Investigações apontaram que, durante um ano, a suspeita teria movimentado valores milionários nas contas bancárias, incompatíveis com a renda formal declarada.\nEm uma conta reserva nas redes sociais, Elizabeth postou vídeos comentando sobre a operação e afirmando que é investigada.\nAs minhas coisas sempre foram [registradas] no meu nome. Eu não tenho laranja, não tenho rabo preso com ninguém, não ocultei patrimônio. Então, não tenho o que temer".\nNesse período, a influenciadora comprou um imóvel em Palmas de aproximadamente R$ 300 mil, que foi pago em espécie. Nas investigações, a Polícia Civil pediu a suspensão do perfil da influencer, com preservação do conteúdo publicado.