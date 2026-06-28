Elizabeth de Melo, influenciadora investigada por jogos ilegais (Reprodução/Instagram de Elizabeth de Melo)\nAs investigações da Polícia Civil apontam que a influenciadora Elizabeth de Melo ostentava uma vida com viagens internacionais e bens de luxo, apesar de ter uma renda declarada incompatível. A influenciadora é suspeita de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos de azar. Ela teria movimentado R$ 3.572.813,41 em suas contas bancárias, entre 2023 e 2024.\nBeth Melo, como é conhecida nas redes sociais, foi alvo de mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (26), durante a Operação Sorte Falseada, realizada em Gurupi. A ação investiga um esquema de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.\nSegundo a polícia, ela declarava uma renda mensal de R$ 1,9 mil a R$ 5 mil. Apesar disso, realizou diversas viagens para o exterior, visitando destinos como Dubai, Paris, Londres, Las Vegas, Ilhas Maldivas e Curaçao.