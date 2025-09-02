Influencer Karol Digital com carros luxuosos (Reprodução/Instagram de Karol Digital)\nMaria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, investigada por envolvimento com exploração de jogos de azar e outros crimes no Tocantins, enganava os mais de 1,5 milhões de seguidores afirmando que não tinha contratos com plataformas de jogos e que os ganhos eram das apostas. É o que revela o inquérito da Polícia Civil sobre a influenciadora, presa em Araguaína, norte do estado. Nas negociações, Karol chegou a afirmar que '70 blogueiros' a ajudavam na divulgação dos jogos.\nVeja no JA 2ª Edição: Vítimas procuravam Karol Digital após perderem dinheiro com apostas, diz polícia\nMandados de prisão foram cumpridos contra Karol Digital e o namorado dela, Dhemerson Rezende Costa, no dia 22 de agosto deste ano. Eles são investigados por suposto envolvimento em associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.