A Justiça condenou a influenciadora digital Dheovana França a uma pena de cinco anos de reclusão por lavagem de dinheiro. A sentença é resultado de uma investigação da Polícia Civil pela exploração e promoção de plataformas de jogos de azar, especificamente o "Fortune Tiger", conhecido como Jogo do Tigrinho. Ela também deverá pagar R$ 1 milhão por danos morais coletivos e perder os bens adquiridos com dinheiro dos jogos ilegais. Decisão cabe recurso.\nA decisão da 3ª Vara Criminal de Palmas é desta quarta-feira (18). O advogado de Dheovana, Indiano Soares, disse que vai recorrer. "Respeitamos a decisão. Porém, não concordamos, vamos opor recursos, por ser a sentença injusta e contrariar leis. A acusada não cometeu qualquer crime, e sempre atuou nos limites da legislação", afirmou.\nConforme a decisão, a influenciadora utilizou seu perfil no Instagram para divulgar sites de apostas não autorizados entre setembro de 2023 e março de 2024. A investigação revelou que, em apenas seis meses, Dheovana movimentou R$ 10.428.694,00. Valor considerado incompatível com a renda declarada por ela na época, de R$ 9,3 mil.