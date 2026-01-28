A influenciadora e cirurgiã-dentista Ana Paula Cerqueira Carvalho, investigada por suposto envolvimento com jogos ilegais, virou ré após a Justiça aceitar denúncia do Ministério Público do Estado (MPE). Ela teve R$ 9,5 milhões bloqueados e ainda vai responder por exploração e divulgação massiva de jogos de azar e lavagem de dinheiro em uma ação penal.\nA denúncia foi realizada pelo MPE na última segunda-feira (26) e aceita pela juíza Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, da 2ª Vara Criminal de Porto Nacional.\nA defesa de Ana Paula o informou que, até o momento, não obteve acesso regular aos autos da denúncia formulada pelo Ministério Público. Além disso, destacou que somente após o integral conhecimento dos elementos constantes dos autos será possível o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Veja nota completa na íntegra).