Muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas devem atingir todas as regiões do Tocantins durante esta quarta-feira (25), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, o estado está sob alerta de perigo para chuvas intensas até às 23h59 da próxima sexta-feira (27).\nDe acordo com os dados meteorológicos, a combinação de calor e alta umidade favorece a formação de nuvens carregadas, provocando pancadas de chuva e trovoadas isoladas em diversos pontos do estado.\nOs tocantinenses devem ter atenção nesse período devido ao risco de descargas elétricas, alagamentos, queda de árvores e corte de energia elétrica.\nDurante o alerta, o volume de chuva pode chegar até 100 milímetros por dia. Também há possibilidade de ventos intensos que podem variar entre 60 a 100 quilômetros por hora.