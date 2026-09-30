Uma parte da população relata receio de frequentar os quatro cemitérios públicos de Goiânia, principalmente os dois mais tradicionais: Parque e Santana. As reclamações mais recorrentes giram em torno da falta de manutenção e cuidado por parte do poder público, mas ficam mais duras quando toca na falta de segurança nestes ambientes, seja durante o dia ou à noite.\nQuando se trata do Cemitério Municipal Parque, a Prefeitura de Goiânia entregou, em 2025, uma pequena reforma nos muros, calçadas e meio fio do local. A medida ficou muito distante de resolver a entrada de vândalos que depredam constantemente os túmulos, além da frequente recorrência de usuários de drogas aproveitando o ambiente para fazer uso dos ilícitos.\nNo último final de semana, um jovem de 27 anos foi encontrado morto a facadas dentro do Parque. A Polícia Civil está investigando o crime e afirmou que já realizou todos os procedimentos iniciais: a perícia foi realizada e o corpo encaminhado ao IML.