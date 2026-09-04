Por conta de instabilidades do sistema da Prefeitura de Goiânia e de várias outras prefeituras pelo País, empresas e contadores relatam que estão tendo dificuldades para emissão de notas fiscais em muitos momentos. O problema teria se agravado com as mudanças resultantes da reforma tributária, que tem exigido algumas adaptações dos sistemas. Quem teve dificuldades para a emissão, precisa tomar algumas precauções para evitar problemas futuros.\nO contador Rodrigo Valadão informa que, desde a segunda quinzena de agosto, seu escritório percebeu um aumento da instabilidade no sistema de emissão de notas. Segundo ele, o problema não acontece só no sistema da Prefeitura de Goiânia, pois ele também tem clientes em São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. “Em todos os lugares está havendo instabilidade porque a própria reforma tributária está fazendo com que algumas coisas sejam ajustadas”.