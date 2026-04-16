O cantor MC Ryan, o empresário Chrys Dias e Débora Paixão, mulher dele, tiveram os perfis derrubados pelo Instagram depois de serem presos pela PF (Polícia Federal) em operação contra lavagem de dinheiro, na quarta-feira (15).\nEsta página não está disponível. O link em que você clicou pode não estar funcionando, ou a página pode ter sido removida", é mensagem que aparece quando o usuário tenta encontrar o perfil de algum deles. A Meta, empresa controladora do Instagram, foi questionada e respondeu que não comentaria o caso.\nOs três foram presos na quarta-feira (15) pela PF na Operação Narco Fluxo contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O esquema teria movimentado mais de R$ 1,63 bilhão.\nSegundo a investigação, os recursos ilícitos tinham origem principalmente na exploração de jogos de azar não regulamentados, apostas de bets, rifas digitais clandestinas e práticas de estelionato digital. Há ainda indícios de utilização do esquema para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas.