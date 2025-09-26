O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) abriu um processo seletivo unificado para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, na modalidade presencial. São ofertadas 1.585 vagas. As inscrições começam nesta sexta-feira (26) e seguem até 24 de outubro.\nA taxa de inscrição é de R$ 20 e deve ser paga até 26 de outubro.\nCandidatos que se enquadram nos critérios para isenção podem fazer a solicitação até o dia 2 de outubro. O resultado está previsto para 10 de outubro.\nMP-GO abre inscrições para concurso com vagas para três cidades de Goiás com salário de até R$ 4,5 mil\nConcurso em cidade conhecida como capital italiana de Goiás tem mais de 1,5 mil vagas\nIFG lança processo seletivo com salário de até R$ 8 mil; veja como participar\nAs vagas estão distribuídas nos campus de Palmas, Gurupi, Araguaína, Araguatins, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Pedro Afonso, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. O início das aulas será no primeiro semestre letivo de 2026.