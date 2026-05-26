Ponte sobre o Rio Tocantins está interditada preventivamente após identificação de problemas estruturais (Divulgação/Ascom Coapa)\nA interdição total da ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-235, entre Pedro Afonso e Tupirama, no nordets do estado, alterou a rotina de moradores, produtores rurais e motoristas que dependem diariamente da ligação entre os municípios. Para garantir a mobilidade na região, o Governo do Tocantins autorizou uma operação emergencial de balsas para travessia hidroviária.\nA autorização publicada pela Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR) permite que a empresa Pipes Empreendimentos Ltda. opere o transporte intermunicipal enquanto durar a interrupção da estrutura. A embarcação “ATR 250”, registrada na Capitania dos Portos, atenderá usuários no trecho da TO-010 entre Pedro Afonso e Tupirama.