Goiás registrou uma queda expressiva no número de adolescentes internados nos últimos anos. Em 2019, havia 468 jovens em unidades de internação e outros 569 aguardando vaga. Atualmente, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), esse número caiu para 198 adolescentes internados, sem fila de espera desde 2023. A redução acompanha uma tendência observada em todo o país. Especialista aponta para alterações nas dinâmicas criminais dos espaços e reflexo do contexto pandêmico.\nNo ano passado, a pesquisa Redução de adolescentes em medidas socioeducativas no Brasil (2013-2022): condicionantes e percepções — parte da 6ª edição da série Justiça Pesquisa, desenvolvida pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) — analisou a diminuição do número de jovens em privação de liberdade no país. O estudo mostra que, em dez anos, o total de adolescentes internados no sistema socioeducativo caiu 46%, passando de 23 mil para pouco mais de 12 mil, com a redução mais intensa registrada entre 2019 e 2022. Em Goiás, a variação no período foi de -66,51%.