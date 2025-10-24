Paciente de 43 anos estava internado no Hugol, em Goiânia (Iron Braz/SES-GO)\nA morte do homem de 43 anos que estava internado em Goiânia não foi causada por contaminação por metanol. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) em um boletim nessa quinta-feira (23). O paciente morreu no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), no Setor Santos Dumont.\nO boletim informa ainda que, até o momento, houve 11 notificações de casos suspeitos no estado. Do total, cinco foram descartados após exames não detectarem a substância, e outros seis foram excluídos por não se enquadrarem nos critérios de suspeita. Com isso, Goiás segue sem nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol.\nO Brasil possui 53 casos confirmados de contaminação, distribuídos em cinco estados: São Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Outros 59 estão em investigação no país, totalizando 112 notificações. As informações foram atualizadas pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira (22).