O inverno em Goiás terá pouca chuva e temperaturas de até 37ºC, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). A influência do fenômeno El Niño deve contribuir para um inverno mais quente e seco, principalmente nas regiões norte e noroeste do estado (veja mais detalhes abaixo). O inverno começou oficialmente na madrugada deste domingo (21) e terminará no dia 22 de setembro. Nos próximos três meses, Goiás deve ter picos de calor, grande amplitude térmica e volumes bastante baixos de chuva, característica comum do inverno.\nDe acordo com André Amorim, gerente do Cimehgo, o El Niño deixará a estação consideravelmente mais seca por causa de um robusto bloqueio atmosférico. Com isso, o ar das camadas mais baixas é forçado a descer, se comprime e aquece, dissipando qualquer formação de nuvem.