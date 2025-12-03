A Polícia Civil investiga se parentes do ex-prefeito de Alvorada, Paulo Antônio (DEM), estão envolvidos no suposto desvio de recursos públicos destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino. A investigação apontou, inclusive, o uso de empresas de fachada no esquema. A soma dos contratos investigados ultrapassa R$ 4 milhões.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Ex-prefeito de Alvorada é alvo de operação que apura desvio de recursos públicos\nConforme decisão da Justiça, há indícios de que os desvios teriam envolvido agentes públicos e particulares que direcionavam os recursos para CPFs e CNPJs vinculados ao núcleo familiar do ex-prefeito. A polícia investiga também a aquisição de um veículo de alto valor com dinheiro sem origem comprovada.\nPF e CGU apontam fraudes em manutenção de ambulâncias do SAMU