Três pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por suspeita de atuarem como intermediárias no assassinato do produtor de abacaxi José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, em Miranorte. Entre os investigados estão Adão dos Reis Bessa e Diego Andrade da Silva, apontados como funcionário e parceiro comercial do fazendeiro Roberto Coelho de Sousa, suspeito de ser o mandante do crime e preso nesta terça-feira (10). O JTo apurou ainda que Raquel Faria Rodrigues é namorada de Diego e teria participado ativamente na trama do crime junto com os outros intermediários\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Suspeito de mandar matar fazendeiro em Miranorte é preso; saiba mais\nO crime ocorreu no dia 7 de setembro de 2024, em uma pizzaria no centro de Miranorte, na região central do estado. Segundo a decisão judicial, Roberto Coelho de Sousa é apontado como mandante do assassinato devido a uma rivalidade comercial com José Geraldo. Os dois eram bastante conhecidos na cidade.