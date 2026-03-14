A Polícia Civil deflagrou a Operação 2º Tempo para aprofundar a investigação sobre o suposto esquema de desvio de recursos públicos destinados ao Tocantinópolis Esporte Clube (TEC). Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram movimentações financeiras atípicas e saques em espécie de alto valor.\nAs apurações indicam que os repasses financeiros da Prefeitura de Tocantinópolis ao TEC ocorreram de forma reiterada ao longo de diferentes períodos administrativos. O valor total investigado ultrapassa R$ 5,1 milhões.\nA Polícia Civil aponta crimes de peculato e lavagem de dinheiro. O grupo investigado conta com Fabion Gomes de Sousa (PL), atual prefeito da cidade, e Paulo Gomes de Sousa (PSD), ex-prefeito e ex-gestor do TEC, Wagner Pereira Novais, ex-gestor do clube.