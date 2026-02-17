A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar um possível caso de estupro de vulnerável ocorrido na Praia da Graciosa, em Palmas. O vídeo do suposto crime aparenta ter sido gravado de dentro da base da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP).\nImagens que circulam nas redes sociais mostram um homem deitado atrás de uma mulher que apresenta sinais de embriaguez. Nas imagens é possível ver que a mulher tenta afastá-lo.\nO crime teria acontecido no último domingo (15), em frente a unidade da GMP. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil iniciou as investigações assim que tomou conhecimento da situação.\nSuspeito de estupro na frente de base da guarda metropolitana se apresenta à polícia\nVereador de Urutaí vira réu por estupro de estagiária durante o trabalho\nPadre do Tocantins é condenado por abusar de jovem que queria fazer seminário