O contrato dos médicos pediatras que atuam nas unidades de pronto atendimento do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) pode mudar. A proposta em estudo pelo instituto prevê que o órgão deixe de ser responsável pelo pagamento dos salários, transferindo essa atribuição para a NovaClínica, empresa que responde pela gestão operacional dos estabelecimentos onde o Ipasgo presta atendimento de urgência pediátrica.
A mudança está em processo de negociação entre o Ipasgo e a NovaClínica. Contudo, os médicos credenciados temem redução salarial e uma consequente saída em massa de especialistas, o que poderia afetar, segundo eles, a qualidade do serviço prestado ao usuário. Eles formaram uma comissão que tem tentado barrar a alteração.