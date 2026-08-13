Até o final deste ano, a Prefeitura de Goiânia deve instalar postes tradicionais com luz de LED no local das estruturas no estilo art déco que estão no canteiro central da Avenida Goiás, no Centro da capital. Diretor de serviços públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Cleverson Emerick Neto afirma que o foco neste momento é conseguir a autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para realizar a mudança, uma vez que o traçado da avenida é tombado como bem histórico.\nEm junho deste ano, a Seinfra informou que previa a manutenção dos postes decorativos no ponto próximo à Torre do Relógio, com recuperação das estruturas e substituição das luminárias, enquanto os demais trechos deveriam receber iluminação em LED no padrão adotado pelo programa Brilha Goiânia. Agora, quase dois meses depois, o projeto prevê a substituição dos postes clássicos. A pasta afirma que a proposta estava em fase de estudo e alterações poderiam ocorrer.