O número de imóveis isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) social subiu para 116 mil, segundo o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil). A isenção será automática para imóveis da capital, com valores abaixo de R$ 181,6 mil. Além disso, creches, entidades filantrópicas, igrejas, pessoas que desenvolvem trabalho social e pequenos produtores rurais são parte dos beneficiados.\nA isenção divulgada nesta segunda-feira (26) abrange mais 23 mil imóveis em relação ao ano de 2025. Conforme divulgado pela prefeitura, mais de 114 mil imóveis receberam o benefício. “Nós conseguimos passar esse ano de 93 mil famílias que tínhamos feito no ano passado para 116 mil imóveis”, informou Sandro Mabel.\nConforme o prefeito, foi possível aumentar a quantidade de imóveis isentos do IPTU, devido ao aumento nas arrecadações. “Esse investimento nós fazemos em saúde, educação e tudo mais”, informou o prefeito Sandro Mabel. Segundo o publicado pela Prefeitura de Goiânia, a Constituição Federal determina que 25% da arrecadação do IPTU seja aplicada na educação, 15% na saúde e 60% às despesas de infraestrutura e manutenção da cidade.