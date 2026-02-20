-Vídeo - IPTU Goiânia (1.3376575)\nO prazo para pagar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026 em Goiânia com 10% de desconto termina nesta sexta-feira (20). Para receber a dedução, a pessoa deve realizar o pagamento à vista por meio do QR Code impresso no boleto ou indo pessoalmente a uma agência bancária/lotérica. Os mesmos critérios valem para o Imposto Territorial Urbano (ITU) da capital (assista acima).\nCaso não deseje pagar à vista, o cidadão pode dividir o valor do IPTU de duas formas, sendo que a primeira parcela também vence nesta sexta-feira. Na primeira opção, é possível parcelar o imposto em até 11 vezes iguais, sem desconto. Na segunda, a pessoa consegue fazer o parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito, mas com juros definidos pela instituição financeira responsável pela operação.