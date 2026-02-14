A Prefeitura de Goiânia oferece 10% de desconto aos contribuintes que pagarem o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026 à vista. Além disso, há quatro outras formas de pagamento do imposto: cota única, parcelamento em até 11 vezes iguais, sem desconto; parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito (com juros do cartão, a depender da instituição financeira); e via PIX, com o QR Code impresso na guia.\nO imposto foi reajustado para a maioria dos imóveis apenas pelo índice inflacionário de 4,46%. Segundo a prefeitura, o boleto do IPTU foi enviado às residências pelos Correios, mas a guia para pagamento também pode ser acessada pela internet, no site da prefeitura.\nO contribuinte deve clicar no banner IPTU e ITU 2026 e, em seguida, na opção “consulte e emita seu boleto”. Em relação ao ITU, a emissão pode ser feita pelo mesmo site. E, o acesso é feito com as mesmas instruções, ou nas unidades Atende Fácil da capital.