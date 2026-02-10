Os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 estão disponíveis para os contribuintes de Palmas, agora com prazos maiores para pagamento. A Secretaria Municipal da Fazenda publicou a portaria de lançamento no Diário Oficial do Município trazendo como principal novidade a ampliação dos prazos para os contribuintes.\nNeste ano, os vencimentos das parcelas deixam de ocorrer no meio do mês e passam para os dias finais, entre 29 e 31 de cada mês. A mudança visa facilitar a vida do cidadão e aproximar a gestão do contribuinte.\nO documento pode ser acessado online ou em unidades do Resolve Palmas. Para imóveis declarados como edificados, os boletos do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) serão entregues nos endereços fiscais.\nLista de sorteados no programa Apartamento a Custo Zero é divulgada