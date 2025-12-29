Cronograma de pagamento repete o modelo do ano anterior, com vencimentos no dia 15 de cada mês e opção de parcelamento em até dez vezes (Wildes Barbosa / O Popular)\nOs proprietários de veículos em Goiás já podem se planejar para as despesas de início de ano. A Secretaria de Economia disponibilizou a consulta ao valor venal dos veículos, que serve como base de cálculo para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. A lista baseada na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe) aponta uma variação média de 2,7% nos preços de mercado em solo goiano.\nPara realizar a consulta, basta acessar o site do IPVA 2026, clicar em “Calendário de Vencimentos e Tabela de Valor”, "Histórico Valores dos Venais dos Veículos”, informar a marca, modelo e ano de fabricação do veículo.